Киев и Кишинёв договорились о строительстве дороги в обход Приднестровья

Между Киевом и Кишинёвом будет проложена новая автомобильная дорога, которая пройдёт в обход самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Строительство дороги анонсировал президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с молдавской коллегой Майей Санду,
Визит на Украину 12 января стал первым для Санду в качестве президента Молдавии. Во время встречи с почётным караулом в аэропорту Борисполь она обратилась к военным с лозунгом «Слава Украине!». Позже в ходе брифинга Санду заговорила на украинском языке, писал NEWS.ru.
В ходе переговоров президенты касались темы Приднестровья, Зеленский предлагал своё посредничество в урегулировании ситуации в регионе.
В конце 2020-го Санду заявила, что готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем. Кроме того, она считает, что Молдавии необходимо восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом в условиях затянувшегося в стране экономического кризиса.