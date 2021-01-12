Киев и Кишинёв договорились о строительстве дороги в обход Приднестровья

https://static.news.ru/photo/30b3f2ee-54df-11eb-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между Киевом и Кишинёвом будет проложена новая автомобильная дорога, которая пройдёт в обход самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Строительство дороги анонсировал президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с молдавской коллегой Майей Санду, передаёт ТАСС. По словам политика, трасса упростит транзитное сообщение между двумя странами и поспособствует развитию двусторонней торговли. Зеленский отметил, что добраться из одной столицы в другую по новой дороге можно будет за пять часов.

Визит на Украину 12 января стал первым для Санду в качестве президента Молдавии. Во время встречи с почётным караулом в аэропорту Борисполь она обратилась к военным с лозунгом «Слава Украине!». Позже в ходе брифинга Санду заговорила на украинском языке, писал NEWS.ru.

В ходе переговоров президенты касались темы Приднестровья, Зеленский предлагал своё посредничество в урегулировании ситуации в регионе.

В конце 2020-го Санду заявила, что готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем. Кроме того, она считает, что Молдавии необходимо восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом в условиях затянувшегося в стране экономического кризиса.