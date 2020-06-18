Киев и Баку договорились о визите Алиева на Украину

https://static.news.ru/photo/3596af2a-b14e-11ea-b2e7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (архивное фото) Фото: president.gov.ua

Киев и Баку в ходе консультаций 17 июня на уровне заместителей министров иностранных дел договорились начать подготовку к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева на Украину, который должен состояться до конца 2020 года.

Как передаёт «Интерфакс-Украина», в консультациях участвовали Василий Боднар от Киева и Халаф Халафов от Баку, мероприятие прошло в формате видеоконференции. Стороны акцентировали важность сохранения позитивной динамики в политическом диалоге двух государств и условились сконцентрировать усилия на подготовке официального визита Алиева. Боднар подчеркнул, что приезд азербайджанского президента даст импульс для укрепления стратегического партнёрства двух стран и позволит продвинуться в реализации совместных проектов.

Заместители министров также обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе в области поддержки территориальной целостности. Они договорились активизировать работу министерств и ведомств для подготовки общих инициатив, программ и документов. Кроме того, в ходе консультаций затронули вопросы практических шагов по реализации проектов в военно-технической, политической, экономической, энергетической, транспортной и культурной сферах.

18 июня сам Ильхам Алиев поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщал NEWS.ru. Темами беседы были двусторонние отношения России и Азербайджана, а также совместная борьба с распространением коронавируса.