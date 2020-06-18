Киев и Баку договорились о визите Алиева на Украину

Киев и Баку в ходе консультаций 17 июня на уровне заместителей министров иностранных дел договорились начать подготовку к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева на Украину, который должен состояться до конца 2020 года.
Как
Заместители министров также обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе в области поддержки территориальной целостности. Они договорились активизировать работу министерств и ведомств для подготовки общих инициатив, программ и документов. Кроме того, в ходе консультаций затронули вопросы практических шагов по реализации проектов в военно-технической, политической, экономической, энергетической, транспортной и культурной сферах.
18 июня сам Ильхам Алиев поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщал NEWS.ru. Темами беседы были двусторонние отношения России и Азербайджана, а также совместная борьба с распространением коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники