КГБ: злоумышленники готовят теракты в Белоруссии

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Преступники планируют совершить в Белоруссии теракты, заявил глава КГБ Иван Тертель. Он добавил, что силовое ведомство обладает соответствующей информацией о планах по подбору исполнителей и потенциальном списке «целей». Руководитель КГБ также пообещал защитить граждан страны. Представитель спецслужбы считает, что потенциальные боевики готовы на всё и не пожалеют женщин и детей.

Также руководитель комитета отметил, что в республике стабилизировалась внутриполитическая ситуация, протестное движение практически сошло на нет. Однако сохраняются попытки внешнего вмешательства в дела государства с тем, чтобы возобновить шествия недовольных.

Мы располагаем достоверной информацией о намерении лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны, — цитирует его ТАСС.

Генерал-лейтенант заверил, что никакие внешние силы не смогут заново запустить оппозиционные акции в Белоруссии. И хотя такие попытки остаются, сейчас власти оценивают ситуацию как стабильную.

Акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа 2020 года. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Выходившие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Действующий президент страны заявил, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам.

Ранее NEWS.ru писал, что на программу поддержки белорусских оппозиционеров власти Германии выделят около €21 млн. Эти средства пойдут на предоставление убежища и стипендий, а также на поддержку независимых СМИ.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил уверенность, что придёт день, когда белорусы смогут жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона. Также он добавил, что будет создан механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека в Белоруссии, и в конечном итоге их привлекут к ответственности.