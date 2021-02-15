КГБ Белоруссии включил 17 человек в список лиц, причастных к терроризму

https://static.news.ru/photo/6b861626-6f7a-11eb-b5c9-96000091f725_660.jpg Фото: Следственный Комитет Республики Беларусь/sk.gov.by

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил 17 граждан страны в список лиц, которые причастны к террористической деятельности. Документ опубликован на сайте Комитета госбезопасности.

В список вошли Николай Автухович, Артур Попок, Ирина Горячкина, Павел Резанович, Галина Дербыш, Виктор Снегур и другие.

Автуховича и связанных с ним людей обвиняют в поджоге дома и автомобиля милиционера. Инцидент произошёл 2 октября в Волковысске в Гродненской области, а также во взрыве автомобиля в Гродно 20 ноября. Этим людям инкриминируется подготовка новых террористических актов.

Четверо человек попали в список как причастные к анархистскому движению — Дмитрий Дубровский, Сергей Романов, Дмитрий Рязанович, Игорь Олиневич. Их задержали в октябре 2020 года с огнестрельным оружием и боеприпасами рядом с границей Украины. Следствие утверждает, что группа была сформирована на территории Украины.

Во время Всебелорусского народного собрания 11 февраля председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что силовики располагают планами ряда лиц совершить теракты на территории страны. В КГБ заявили, что будут действовать жёстко, работая на упреждение, в соответствии с международной практикой по пресечению подобного рода преступлений, писал NEWS.ru.