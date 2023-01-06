КГБ Белоруссии проводит учения в двух областях страны с применением техники

Фото: vayar.mil.by

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КГБ Белоруссии проводит учения в Минской и Витебской областях по проверке готовности и реакции госорганов на возможные теракты, сообщила пресс-служба МВД республики. Сценарием мероприятия предусмотрено задействование военной техники. Представители ведомства уточнили, что учения начались еще накануне, 5 января.

С 5 января 2023 года Комитетом государственной безопасности на территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма, — сказано в сообщении.

Помимо КГБ и МВД, в учениях также задействованы Государственный пограничный комитет, МЧС и Вооруженные силы Белоруссии.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск. На полигоне Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений.

До этого Лукашенко в ходе сессии ОДКБ заявил, что НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы. Он также отметил, что страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, хотя сами «по уши» в него вовлечены.