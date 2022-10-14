КГБ Белоруссии опроверг сообщения о введении в стране режима КТО

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В Комитете госбезопасности Белоруссии опровергли сообщения о том, что в стране введен режим контртеррористической операции, передает БелТА. По данным агентства, в республике проводятся плановые учебные мероприятия для поддержания готовности к борьбе с терроризмом.

На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер, — отметил источник в КГБ.

Ранее министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия ввела режим контртеррористической операции из-за информации о подготовке возможных провокаций со стороны сопредельных государств. Дипломат отметил, что глава государства Александр Лукашенко провел по этому поводу ряд совещаний с силовыми структурами, представители которых сообщили о возможных захватах отдельных участков территории Белоруссии.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович ранее заявил, что Минск вступит в боевые действия только при нарушении государственной границы республики. По его словам, Минск воевать не собирается, но в случае надобности страна «даст отпор». По его словам, «Запад столкнул славянские народы лбами» и теперь пытается втянуть в конфликт Белоруссию «всеми правдами и неправдами».