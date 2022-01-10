«Казахстанский рубеж» повысил влиятельность ОДКБ на постсоветской карте

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, ставшей первым публичным мероприятием на высшем уровне после вооружённого мятежа в Казахстане, прозвучали громкие заявления с оценками и выводами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель организаторов беспорядков — попытка государственного переворота и подрыв конституционного строя. Президент России Владимир Путин заявил о «сценарии цветных революций», которые реализовывать непозволительно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрёк странам ОДКБ в перспективе серьезные вызовы, из-за чего и надо укреплять организацию. В материале NEWS.ru эксперты поделились своим мнением о внеочередном саммите ОДКБ.

Главы государств-участниц ОДКБ поддержали действия руководства Казахстана, который пережил, по словам Токаева, «самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости». Он и предложил неофициальное название ему — Алма-Атинская трагедия, несмотря на то, что события охватили девять областных центров. Доказательства «подготовки и проведения террористической агрессии» Казахстан пообещал представить позже. Как подчеркнул президент страны, в атаке принимали участие международные террористы, которые забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов.

Президент Белоруссии Лукашенко в своих словах о террористическом характере нападений, более чётко намекнул на Запад: «организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, в других странах, так и в Казахстане мы придем в ту же точку изначально».

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, офицером-десантником прошедший многие «горячие точки» на постсоветском пространстве, отметил в беседе с NEWS.ru, что, внимательно следив за событиями в Казахстане, распознал «западные следы».

С самого начала событий я понял, что за якобы мирными протестующими скрывались настоящие боевики. Офицером я наблюдал такие ситуации. Полностью согласен с президентом России, что применялись технологии майданов. Это была попытка дестабилизировать ситуацию и захватить власть. Я бы не стал списывать со счетов признание беглого министра-банкира [Мухтара Аблязова], что он координирует эти протесты, находясь на Украине. Украина ничего не делает без Запада. Так что, силы извне, обобщим эти понятия, в Казахстане действовали. Юрий Швыткин Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне

По его мнению, президент Токаев обратился к ОДКБ за помощью своевременно. Сотрудники силовых структур Казахстана, когда ситуация вышла из-под контроля, оказались в растерянности — они опасались повторения украинского сценария 2014 года: «Помните, как бросили бойцов спецподразделения МВД Украины „Беркут“?» Миротворцы ОДКБ освободили местных силовиков от задач по охране гособъектов и придали им уверенность, что антитеррористическая операция будет доведена до конца.

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Вооружённые события в Казахстане повергли в шок граждан страны, властям ещё предстоит ответить на многие их вопросы, но пока рано говорить с уверенностью, что зарубежный след стал определяющим, заявил в беседе с NEWS.ru казахстанский политик, кандидат в президенты страны на выборах 2019 года Амиржан Косанов.

В таких формулировках надо быть очень осторожным. Какие бы эмиссары не прибыли извне, главные причины находятся в самом Казахстане. Монополия на власть, отсутствие свободы слова, легитимной оппозиции, которая могла бы выходить на митинги. За 30 лет президентства Назарбаева и его приемника Токаева накопились проблемы, которые трудно решить в нынешней системе. В первом своём выступлении, после событий, Токаев, помните, говорил нам про заговорщиков внутри власти. Только в результате открытого следствия мы узнаем ответы на все вопросы. Амиржан Косанов казахстанский политик казахстанский политик

Действия по разрешению казахстанского кризиса вывели ОДКБ на новый уровень влиятельности на постсоветском пространстве. Прежде представители военных ведомств шести постсоветских стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана — регулярно обменивались информацией, проводили совместные заседания. Начало организации было положено 15 мая 1992 года после подписания договора о коллективной безопасности в Ташкенте, который бы рассчитан на пять лет. В 1999 году договор был продлён, но уже через три года, на московской встрече, страны-участницы основали полноценную международную Организацию Договора о коллективной безопасности.

До «казахстанского рубежа» ОДКБ воспринималась как номинальная структура, даже «бумажным тигром», напомнил NEWS.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

Организация выполняла важную работу по обмену информацией, поддержания военных стандартов, проводила плановые учения, но активных действий не предпринимала. И вот теперь все убедились, что это эффективный инструмент по поддержанию безопасности и стабильности, предотвращения кризисов. Всё было сделано чётко и оперативно, в течение нескольких часов. Видно, что лидеры стран-участниц ОДКБ вдохновлены на наполнение организации более значительным содержанием, — убеждён собеседник NEWS.ru.

По словам Солозобова, у ОДКБ бюджет пока небольшой, но организация будет развиваться, поскольку появились новые вызовы, особенно, в регионе Центральной Азии. Эксперт напомнил, что здесь наблюдается рост радикального ислама, террористической опасности — всё это усугубляется социально-экономическими, этническими проблемами. Внешней угрозой для региона остаётся Афганистан. Решение этих проблем требует коллективных усилий по поддержанию стабильности.

Несколько часов или дней могут решить судьбу страны — произойдёт коллапс, а возвращать такую страну из печального состояния придётся годами и десятилетиями. Сирия, Ливан — тому примеры. Казахстан стал стресс-тестом, который показал дееспособность ОДКБ, — заключил политолог.

По его данным, опасность захвата власти в Казахстане была реальностью — действия мятежников были скоординированы, они хорошо ориентировались при нападении на здание Комитета национальной безопасности и аэропорт Алма-Аты, что позволяет сделать вывод о тщательной подготовке из одного центра.

Вооружённые события преподали Казахстану тяжёлые уроки, без усвоения которых страна не преодолеет кризис, заявил в беседе с NEWS.ru казахстанский политик Амиржан Косанов.

Среди политических уроков: стране нужны легитимные площадки для критики власти, обсуждения идей и предложений. В парламенте должна быть представлена та часть общества, которая законно выражает взгляды противоположные официальным. Но оппозиционные силы власть вытолкнула с правового поля. Таким образом власть вытолкнула общественные процессы на улицу, а там протесты заполнились радикальными и деструктивными идеями, — сказал политик.

Косанов также затронул и экономические уроки казахстанских событий. В первую очередь, это монополизм в экономике. Цена на сжиженный газ, например, формировалась при полном отсутствии конкуренции, которой нет и в других сферах. После кризисов и пандемии доходы казахстанцев резко упали, но монополисты продолжали повышать цены. «Экономика в нашей стране работает не на народ, а на олигархов — вот народ и вышел на улицу», — подчеркнул собеседник.

Политик перечислил и управленческие просчёты в Казахстане. По его словам, система национальной безопасности в стране функционировала нелогично. Вместо того, чтобы следить за потенциальными заговорщиками в своей же среде, спецслужбы охотились за оппозиционерами и журналистами. В итоге президент вынужден был отправить в отставку заместителей председателя комитета, а самого председателя задержать в качестве подозреваемого в госизмене. Косанов также заметил, что двоевластие на высшем уровне, когда в стране одновременно правят президент и Елбасы, дезориентирует правящую элиту и общество. Но теперешнее усиление власти президента Токаева повышает и его ответственность за политическую ситуацию, считает политик.

Во вторник, 11 января, состоится внеочередное заседание парламента Казахстана, на котором депутаты планируют утвердить нового главу правительства. Президент Токаев сообщил, что в этот же день произведёт кадровые перестановки и выступит перед депутатами.

Казахстан устоял в дни вооружённого мятежа — во многом благодаря поддержки ОДКБ. Но это только первый этап выхода из тяжёлого кризиса. Теперь очередь не за силовиками и военными, а за высшим руководством и новым правительством страны. Общаясь с представителями казахстанского общества, становится понятно, что оно ждёт от власти конкретных реформ, поскольку страна после вооружённых событий уже стала другой, и она требует нового политико-экономического содержания.