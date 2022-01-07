Казахстанский банк Halyk спишет кредиты погибших военных и полицейских

Крупный банк Казахстана Halyk объявил о решении списать оформленные у них кредитные обязательства всех военных и полицейских, погибших во время акций протеста, сообщается в Telegram-канале Tengrinews.kz.

Низкий поклон нашим героям, — говорится в сообщении.

По последним данным МВД, в республике в ходе беспорядков были задержаны 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё столько же — ранены. Среди силовиков погибли 18 человек и ещё 740 пострадали.

7 января задержанные во время беспорядков в казахстанском Шымкенте рассказали, что за участие в протестах они получали деньги и энергетические напитки, от которых протестующие «теряли контроль» над собой.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В республике был введён режим чрезвычайного положения. По просьбе президента Касым-Жомарта Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.

Ранее стало известно, что в столице Казахстана Нур-Султане местные жители начали создавать народные дружины для обеспечения безопасности в городе совместно с правоохранительными органами. В их состав вошли около 500 человек.