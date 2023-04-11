Казахстанские нефтяники вышли на протесты Полиция задержала более ста нефтяников, устроивших митинг в Астане

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Полицейские Астаны задержали более 100 нефтяников, устроивших митинг в центре столицы Казахстана, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции. Они вышли на протесты, поскольку потеряли работу, а новые условия, которые предложили рабочим оказались хуже, чем предыдущие. Задержания попали на видео.

Группа из более чем 100 нефтяников из города Жанаозен, лишившихся работы в одной из нефтесервисных компаний, приехала в Астану и начала с 10 апреля митинговать у офиса национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» (КМГ), требуя трудоустройства в компанию группы КМГ в регионе.

Итоги переговоров с представителями КМГ, предложивших им работу в другой подрядной нефтесервисной компании, не удовлетворили митингующих, и они продолжили манифестации.

Кроме того, в Актау, который находится в 142 километрах от Жанаозена, также, вероятно, готовятся к возможным волнениям. Рядом с войсковой частью засняли силовиков, ролик появился в соцсетях, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В конце ноября прошлого года, после переизбрания Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана, в Астане вспыхнули митинги. В столице республики из-за протестов начались жесткие задержания, местные власти отключили интернет, однако спустя час доступ к Сети появился. Акции протеста попали на видео.