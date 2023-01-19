Казахстанцы взбунтовались против открытия в стране «Вкусно — и точка» Казахстанцы запустили петицию против открытия в стране «Вкусно — и точка» из-за плохой еды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еда в ресторане быстрого обслуживания новой сети «Вкусно - и точка»

На казахстанском сайте Alash.online запустили петицию против открытия в стране российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Авторы петиции намерены собрать 100 тысяч подписей, чтобы привлечь внимание властей и не допустить выхода сети на казахстанский рынок, так как ее российские клиенты часто жалуются на низкое качество еды.

В российских точках сети не один, не два, а тысячи раз сообщали об ужасном качестве товара, сырья и самого продукта. [В продуктах] неоднократно находили плесень, — указано в тексте петиции.

Там также приводятся отзывы покупателей, жалующихся на то, что котлеты в ресторанах похожи на жженую бумагу, напитки представляют собой воду со льдом без вкуса, вместо соуса в бургеры кладут «обычный дешманский мазик», а вместо порции куриных крыльев кладут отдельные части от крыла. Еще один клиент пожаловался на то, что его ребенок при заказе отравился мороженым, и рекомендовал ничего не покупать в ресторанах сети.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда в Казахстане. Представители российской сети объяснили это необходимостью защиты товарного знака. Об уходе «Макдоналдса» из Казахстана было объявлено в ноябре 2022 года. Предположительно, причиной этого стал запрет американской сети на закупки котлет у российских поставщиков.