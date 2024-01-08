Казахстанцев начнут выселять из дома за агрессию в семье Казахстанские суды наделят правом выселять граждан из дома за агрессию в семье

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Суды Казахстана намерены наделить правом выселять граждан из домов за проявление агрессии по отношению к членам семьи, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров. Законодательные поправки призваны защитить права женщин и детей, а также укрепить семейные ценности. Агрессору позволят обдумать свои поступки в специальном центре социальной адаптации, передает Tengrinews.kz.

Планируется криминализировать причинение легкого вреда здоровью и побои. В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду будет предоставлено право временно выселять агрессора из жилища. При этом ему предлагается обдумать свои поступки в центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначать прохождение агрессором обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения, — сообщил Зулхаиров.

Кроме прочего, в республике планируют учредить специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием. Им будет поручено решение вопросов агрессии в семьях.

Ранее Консорциум женских НПО выяснил, что в 16% российских семьях жены бьют мужей. При этом большинство женщин объясняли свои поступки самозащитой. Для сравнения, их избивали именно в семье в 43% случаев от всех нападений.