Казахстан ждет от мигрантов денег: Астана ужесточила визовые правила Чтобы остаться в Казахстане на длительный срок, теперь нужны справка о несудимости и 600 тыс. руб. на счету в местном банке

Фото: Сотрудник пограничной службы Казахстана в аэропорту Алма-Аты

Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости

Правительство Казахстана изменило правило въезда в страну для граждан стран ЕАЭС. Теперь в Казахстане они смогут находиться 90 дней в течение 180 дней. Прежде действовало правило Visa Run, согласно которому люди обновляли сроки легального пребывания с помощью пересечения границы раз в три месяца. Это позволяло гражданам стран ЕАЭС находиться в Казахстане неограниченное время без вида на жительство. Эксперты считают, что отмена Visa Run, прежде всего, ударит по интересам россиян, уехавшим в Казахстан после объявления частичной мобилизации. О том, зачем понадобились Астане эти нововведения, — в материале NEWS.ru.

Постановление правительства Республики Казахстан (РК) «Об утверждении правил въезда» вызвало ажиотаж среди российских иммигрантов в этой стране. Юристы в Telegram-каналах принялись объяснять его суть. Получается, что теперь единовременно можно пребывать на территории РК только 90 суток, после чего страну необходимо покинуть на три месяца. Это касается граждан России, Белоруссии, Киргизии и Армении. Для иностранцев из других государств, с которым РК сохраняет безвизовый режим, вводятся ещё более жёсткое правило — им пребывать в стране единовременно можно только 30 дней.

Фото: Автомобильный пункт пропуска «Мариинский» в Челябинской области на границе России и Казахстана AP/TASS

Граждане стран ЕАЭС прежде пользовались таким законодательным окошком, как Visa Run. Никакого труда выехать раз в 90 дней, например, в соседнюю Киргизию и вновь вернуться в Казахстан для мигранта-россиянина не составляло. Теперь въезжать и находиться в РК до трёх месяцев можно будет не более двух раз в год.

Но постановление предусматривает положение, которое способно облегчить участь иностранцев, рассчитывающих на долгое пребывание в РК. Ограничения не будут действовать для тех из них, кто оформит в период своего пребывания визу или разрешение на временное проживание.

Но вид на жительство в РК получить сможет не каждый. Для этого требуется бумажная справка о несудимости из российской полиции, договор об аренде жилья и чуть более 4 млн тенге (около 600 тыс. рублей) на счету в казахстанском банке. Требования для многих мигрантов-россиян непосильные. Казахстан почувствовал к себе интерес россиян, но в то же время страна становится менее комфортной для длительного в ней проживания иностранцев, даже представителей ЕАЭС.

Фото: Касым-Жомарт Токаев Пресс-служба президента Республики Казахстан

Казахстанские власти, вводя новые правила, прежде всего думали об экономической выгоде, забывая о гуманитарных и даже политических вопросах, отметил в беседе с NEWS.ru правозащитник, президент общественного фонда Liberty Галым Агелеуов.

Они вынуждают российских релокантов, приехавших к нам после объявления частичной мобилизации, получать разрешение на временное проживание, — говорит Агелеуов. — Это обязывает их открыть бизнес, устроиться легально на работу, выплачивая налоги. Наши власти добиваются, чтобы те, кто остался работать на удалёнке в российских компаниях, получили это разрешение или покинули страну. Кто не работает и живёт за счёт переводов из России, тоже, выходит, здесь не нужен. Бюджету государства они неинтересны. Их словно выдавливают из Казахстана. Но это меркантильно — если нет средств, то уезжай. А как же правила ЕАЭС о въезде и выезде, которые должны действовать во всех странах сообщества? А вдруг другие страны ЕАЭС примут зеркальные постановления? Получается, что ради своей выгоды мы расшатываем эту структуру.

По официальным данным, после объявления мобилизации с сентября прошлого года в РК прибыло свыше 830 тысяч россиян, но выехало в другие страны 780 тысяч. Около 50 тысяч остались в стране и, судя по их высказываниям, мало кто из них намерен возвращаться в РФ в ближайшее время. В Казахстане уроки осенней волны массовой эмиграции учли.

Правозащитник Агелеуов напомнил о распространяющихся в социальных сетях слухах о продолжении массовой мобилизации в РФ:

Казахстанские власти, судя по всему, к ней тоже готовятся по-своему. Новые волны россиян, если слухи оправдаются, опять затронут и нашу страну. Их примут, но в отличие от осенней эмиграции, уже не бесплатно. Регистрируйся, устраивайся легально на работу, открывай своё дело и делай отчисления — тогда живи сколько хочешь.

Фото: Мужчина, пересекший российско-казахскую границу через автомобильный пункт пропуска «Мариинский», в пункте временного размещения AP Photo/Denis Spiridonov/ТАСС

На взгляд правозащитника, Казахстан больше от такой идеи потеряет, чем приобретёт. Власти добьются, что релоканты начнут делать регулярные законные отчисления, возможно, это принесёт какую-то экономическую пользу, но пострадает имидж государства. К Казахстану по-прежнему относятся как к миролюбивому государству с давними гуманитарными традициями. Приняв граждан соседней страны, оказав им вначале хорошую поддержку, власти РК вдруг через несколько месяцев ужесточили правила их пребывания. При этом всем хорошо известны мотивы эмиграции из России — они покинули родные дома, как известно, не от хорошей жизни, отметил правозащитник Агелеуов.

Бюджет надо пополнять с помощью реформ, а не посредством отчислений своих граждан и иностранцев. Для нас, казахстанцев, подобные идеи служат тревожным сигналом — реформ нет, зато чиновники изобретают всякие способы по сбору податей, в том числе выбивают средства из представителей клана Назарбаева, — заключил президент общественного фонда Liberty.

Эксперты полагают, что многие из российских релокантов теперь будут вынуждены перебраться из Казахстана в соседнюю Киргизию или улететь в страны Южного Кавказа. Работающие на удалёнке специалисты вряд ли захотят «легализоваться» в РК, поменять сравнительно достойную российскую зарплату на казахстанскую.