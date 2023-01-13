Казахстан за квартал поставит в ФРГ 300 тысяч тонн нефти

Фото: kaztransoil.kz

В течение первого квартала 2023 года Казахстан поставит в Германию 300 тысяч тонн нефти. Транзит станет осуществлять АО «КазТрансОйл». По словам сотрудников пресс-службы, компания уже получила подтверждение от российского Министерства энергетики. Как пишет «Интерфакс», европейские игроки на энергетическом рынке обратились к Казахстану на фоне планов по снижению зависимости от нефти из РФ.

АО «КазТрансОйл» получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию, — говорится в сообщении компании.

Подчеркивается, что транзит осуществится в соответствии с соглашением между РФ и Казахстаном от 7 июня 2002 года.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что поставки «казахстанской» нефти в Германию через Россию станут еще одним шагом к разрушению немецкой экономики. Он отметил, что сделка приведет к экспорту российской нефти Urals вместо казахстанского сырья с огромной транзитной наценкой.

Камкин считает, что тянуть нефть из Казахстана через Россию бессмысленно, поэтому «Транснефть» начнет поставлять немцам свое сырье. При этом, уточняет политолог, казахстанская нефть останется в России. Эксперт отмечает, что подобная схема применялась на Украине при президенте Петре Порошенко.