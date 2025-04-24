Минобороны Казахстана высказалось о «скорой войне» с Россией Минобороны Казахстана опровергло фейки о войне с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВВС Казахстана

Казахстан не готовится к войне с Россией, а наоборот, укрепляет отношения с ней, сообщает Stopfake со ссылкой на Минобороны Казахстана. Отмечается, что республиканский закон «О территориальной обороне» сосредоточен на развитии внутренней безопасности.

Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта закона «О территориальной обороне» Республики Казахстан не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов, — сказано в сообщении.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что бригады территориальной обороны страны будут размещаться с учетом особенностей регионов, а не в ответ на внешние угрозы. Также известно, что иностранцы и лица без гражданства не смогут участвовать в подразделениях теробороны.

Ранее депутат нижней палаты парламента Казахстана Ермурат Бапи заявил, что страна может быть втянута в военные действия в 2030 году. Так он отреагировал на скромные расходы, запланированные на развитие обороны страны.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Россия является непобедимой в военном плане. По словам политика, Украина с помощью западных союзников пытается всего лишь выстоять в конфликте. При этом казахстанский лидер добавил, что страна всегда выступала за мирные переговоры.