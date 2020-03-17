https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В связи с пандемией коронавирусной инфекции с 19 марта в Республике Казахстан будет действовать карантинный режим. Пока что он затронет только столицу Нур-Султан и крупнейший город Алма-Ату. Соответствующее решение во вторник приняла Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте страны.

В этих городах гражданам ограничат перемещения. Общественный транспорт днём будет ходить с большими интервалами, а ночью не будет работать и вовсе. Крупные торговые центры также приостановят работу, передаёт Tengrinews.

Власти при этом определят в Нур-Султане и Алма-Ате карантинные зоны и в каждой из них установят пункты въезда и выезда. Кроме того, не исключается возможность разделения городов на сектора и ограничение перемещения между ними. Для населения в каждом секторе рассчитают суточную потребность в продуктах, лекарствах и других товарах.

На данный момент по всему миру заразились более 182 тыс. человек. 7,4 тыс. заболевших скончались и более 80 тыс. выздоровели.

В России сейчас 114 зарегистрированных случая заражения COVID-2019. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, также, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

Как писал NEWS.ru, в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.