Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, который начнет действовать с 27 января, гражданам стран — членов ЕАЭС, в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов республики.

Ранее в республике действовал так называемый визаран — пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться, «обнулив» таким образом сроки пребывания. Теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде.

Исполняющий обязанности председателя комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ильяс Испанов сообщил, что с 21 сентября в Казахстан въехали свыше 830 тысяч граждан России, при этом выехали 780 тысяч человек. По его словам, часть граждан России на территории Казахстана работают в соответствии с официальными договорами, часть учатся в вузах, еще ряд россиян использовали республику как транзитную страну и позже выехали в другие государства.