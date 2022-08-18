Казахстан увеличил поставки смартфонов в Россию в 2000 раз

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Казахстан резко увеличил поставки электроники в Россию после введения странами Запада антироссийских санкций, сообщает RTVI со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Казахстана. Наиболее популярной позицией стали смартфоны — за первое полугодие 2022 года объем экспорта увеличился более чем в 2000 раз по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в первое полугодие 2021 года объем экспорта составлял $36,8 тысяч. Год спустя он увеличился до аномальных $78 млн. При этом в количественном выражении объем экспортируемой продукции увеличился лишь в 328 раз — с 560 до 183,6 тысяч штук. Отмечается, что экспорт начал увеличиваться в апреле 2022 года, а уже спустя месяц он достиг пика.

Помимо смартфонов, особый спрос в России возымели процессоры и контроллеры — из Казахстана их было перевезено на общую сумму $1,7 млн, в то время как годом ранее объем экспорта составлял $16 тысяч.

Также из Казахстана в Россию впервые стали поставляться smart-карты, которые используются для печати банковских карт. Всего за первое полугодие 2022 года их было ввезено 387 тысяч, что в переводе на денежный эквивалент составило $219 тысяч.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Казахстан намерен продавать часть своей нефти в обход России. По его сведениям, ведутся переговоры с Азербайджаном, контракт будет подписан в конце августа, а поставки планируется начать осенью.

Сейчас национальная компания Казахстана «Казмунайгаз» обсуждает возможность поставок нефти через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан с Госнефтекомпанией Азербайджана. Казахстанская сторона намерена продавать через этот трубопровод порядка 1,5 млн тонн топлива в год.