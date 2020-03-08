https://static.news.ru/photo/04d6ec52-61fc-11ea-9457-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с правительством кризисную ситуацию на нефтяных рынках. Стоимость барреля упала до многолетнего минимума в $31,34.

Токаев поручил премьер-министру собрать и возглавить оперативный штаб по реагированию на обвал цен на углеводороды. В нефтедобывающей республике решили разработать антикризисный план на случай, если ситуация не выправится в ближайшее время.

Подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности на крупных предприятиях. <...> Главное поручение — исполнить в полном объёме все социальные обязательства перед народом, — пишет RT со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума в $31,34. Обвал происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.