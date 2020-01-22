В системе магистральных нефтепроводов «КазТрансОйла» обнаружили превышение хлорорганических соединений. Казахстан вынужденно снизил размер поставок нефти в Китай.
Отмечается, что из-за обнаружения загрязнённой нефти, предприятие вынужденно приостановило работу. Проблему обнаружили 16 января. В результате Министерство энергетики страны скорректировало график поставок. Нефть перенаправили на два НПЗ в Казахстане,
Ранее NEWS.ru писал, что эксперт назвал последствия для Белоруссии от замены нефти из России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен