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Баку рассчитывает на развитие партнёрских отношений с новым российским правительством. Об этом президент республики Ильхам Алиев сказал на Давосском экономическом форуме.

Лидер Азербайджана также выразил уверенность в успешном развитии стратегического партнёрства с Россией, о котором ранее договорились президенты двух стран. И уверен, что этот год также будет очень успешным в плане...