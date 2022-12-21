Казахстан рассматривает возможность отправки нефти в Германию в январе

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Казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, сообщил глава компании Магзум Мирзагалиев. Как сообщается на сайте компании, накануне Мирзагалиев в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры со статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также встретился в Астане с депутатом бундестага Кристианом Гёрке. Они обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.

Согласно поручению президента Казахстана, «КазМунайГаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года, — отметил Мирзагалиев.

Депутат бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана по нефтепроводу «Дружба». Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов. По итогам переговоров стороны выразили надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее представители министерства экономики Германии заявили, что страна не станет покупать российскую нефть в начале следующего года, отказавшись от нее в пользу нефти из Казахстана. Представители ведомства уточнили, что нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте уже зарезервировал в системе мощности для топлива из Казахстана.