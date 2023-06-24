Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать приграничные с Украиной регионы России

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Посольство Казахстана в РФ в Telegram-канале попросило соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. В дипмиссии призвали граждан, находящихся в России, встать на консульский учет в посольстве в Москве.

В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения, — говорится в сообщении посольства.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры об «ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. В ведомстве назвали это информационной провокацией.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах.

Правительство Воронежской области рекомендовало временно воздержаться от использования трассы М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.