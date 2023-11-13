Казахстан присоединится к грядущему заседанию ОДКБ в Минске Главы МИД и Минобороны Казахстана примут участие в заседании ОДКБ в Минске

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Перед началом встречи лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, 2022 год

Министры обороны и иностранных дел Казахстана примут участие в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится в Минске, сообщил представитель МИД республики Айбек Смадияров. Также к мероприятию присоединится секретарь Совбеза страны. Заседание запланировано на 22 ноября, передает ТАСС.

22 ноября в Минске состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В данном мероприятии от Казахстана примут участие заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов и министр обороны Руслан Жаксылыков, — сообщил Смадияров.

В ходе заседания стороны обсудят военно-политическую обстановку и планы ОДКБ в межсессионный период. Кроме того, будет принят ряд заявлений и одобрены некоторые проекты документов.

Решение об участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соответствующем заседании тем временем еще не было принято. При этом заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян сообщил, что выход республики из организации на данный момент не обсуждается.