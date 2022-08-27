Казахстан приостановит экспорт военной продукции на год

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности, на которой участники приняли решение приостановить экспорт военной продукции до конца августа 2023 года, сообщили в пресс-службе главы кабмина республики. Причины такого решения не называются.

Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано, — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что участники заседания также обсудили планы по внесению изменений в закон «О разрешениях и уведомлениях» и о ревизии юридических лиц, у которых есть лицензии.

Ранее в МИД России высказали озабоченность в связи с появлением «публикаций и сообщений, преследующих цель поссорить РФ с Казахстаном». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Иван Нечаев уточнил, что речь идет о резком увеличении «в социальных сетях и СМИ „фейков“, касающихся российско-казахстанского взаимодействия». За их созданием, по мнению дипломата, могут стоять желающие вбить клин в отношения между странами.