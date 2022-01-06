Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну

Власти Казахстана приостановили въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП, сообщили РИА Новости в казахском посольстве в Ташкенте. Границы закрыты как для передвижения воздушным, так и наземным транспортом.

В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом, — сказали в посольстве.

Из-за массовых беспорядков в стране власти ввели в Казахстане чрезвычайное положение в среду, 5 января. Режим действует на всей территории страны. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику.

Массовые протесты в республике вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Алма-Ате приостановил работу на неопределённый срок из-за протестов. Авиакомпания Azerbaijan Airlines была вынуждена аннулировать рейсы в Алма-Ату, также закрыты аэропорты городов Актау и Актобе.