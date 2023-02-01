Казахстан предложил закрыть торговое представительство в России

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Министерство торговли и интеграции Казахстана вынесло на публичное обсуждение законопроект о закрытии торгового представительства республики в России. Документ опубликован на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 15 февраля, однако Минторгу Казахстана совместно с комитетом госимущества и приватизации Минфина республики поручено принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, — следует из документа.

В основании для принятия решения указано поручение премьер-министра республики от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, однако его содержание не раскрывается.

Ранее Казахстан решил ужесточить миграционную политику. С 27 января в республике официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие поправки в законодательство были внесены правительством республики 17 января. Согласно им, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания.