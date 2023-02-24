Казахстан попросил «Газпром» построить новый газопровод Казахстан предложил «Газпрому» построить через него газопровод в Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газовая компания Qazaq Gaz обратилась к «Газпрому» с предложением построить газопровод в Китай через Казахстан. Зампредседателя правления Qazaq Gaz Арман Касенов указал, что трубопровод мог бы быть задействован в газификации востока республики, передает РИА Новости.

По вопросу газификации востока (Казахстана. — NEWS.ru ): «Газпрому» мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана (в Китай. — NEWS.ru), который будет охватывать ряд регионов, — заявил он.

Касенов убежден, что новый газопровод будет аналогом текущего «успешного проекта азиатского газопровода, который обеспечивает как выполнение транзитных задач, так и газификацию внутреннего рынка».

В июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» проработать возможность экспорта нефти из Казахстана по Транскаспийскому маршруту. Нефтепровод пролегает через Китай, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее идет в Турцию и страны Европы, не затрагивая территорию России.