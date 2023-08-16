Казахстан построит на границе с Россией 20 новых погранзастав

Фото: gov.kz

Пограничная служба КНБ РК

Казахстан намерен построить на границе с Россией двадцать новых пограничных застав, сообщил первый замначальника департамента охраны границы пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Серик Ахметкалиев. По его словам, которые приводятся на YouTube-канале ведомства, по границе республики предусматривается возвести пятьдесят таких объектов.

Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасная страна». В последние годы в юго-западных регионах введено в эксплуатацию 15 пограничных отделений модульного типа, уточнил представитель КНБ.

В настоящее время идет строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, непосредственно на границе с Российской Федерацией. На южных границах идет строительство трех модульных застав, — сказал Ахметкалиев.

Ранее казахстанские власти приостановили доступ к домену Yandex.kz из-за размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан.

Позже в Минцифры республики пояснили, что отключение домена «Яндекса» в Казахстане и ограничение доступа к странице поисковой системы носило временный характер. Такая мера была принята из-за отсутствия своевременного ответа на запрос министерства в адрес российской компании.

Также сообщалось, что Генпрокуратура республики выступила с запретом на продажу товаров с «этнополитизированной символикой». Речь в том числе о буквах Z, V, а также символике ЧВК «Вагнер».