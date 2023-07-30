В Казахстане опровергли передачу военной техники России Минобороны Казахстана опровергло передачу военной техники России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о поставках военной техники из Казахстана в Россию не соответствует действительности, говорится в Telegram-канале Минобороны республики. По данным ведомства, вооружение, прибывшее в РФ, является собственностью третьих стран.

Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана, — говорится в сообщении.

Минобороны республики призвало граждан доверять информации только из проверенных источников.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что грузовые поезда перевозят военную технику из Казахстана в Россию. Telegram-канал «Украина Сейчас» отмечал, что поставки пытаются скрыть от общественности, задействовав для этого порт Актау в западной части республики.

Ранее Минобороны Казахстана также опровергло слухи о поставках военной техники для украинской армии. В ведомстве напомнили, что в республике с 27 августа 2022 года официально запрещен экспорт вооружения и военной техники куда бы то ни было.