Казахстан отозвал дипломата в ОАЭ после обвинения в домашнем насилии МИД Казахстана отозвал советника посла в ОАЭ Мамаша после признания его супруги

МИД Казахстана отзывает советника посла республики в ОАЭ Сакена Мамаша после обвинений его супруги в многолетнем насилии, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. Жена дипломата Карина пожаловалась на избиение со стороны мужа.

Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы, — приводит агентство слова Смадиярова.

Казахстанский общественный фонд «Немолчи.кз» ранее опубликовал обращение Карины Мамаш. Женщина записала ролик, где заявила о продолжающемся в течение 10 лет насилии. Карина Мамаш показала побои и рассказала об угрозе со стороны мужа.

Ранее бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев попросил присяжных в суде забыть о его должностях. Так он выступил с последним словом по делу об обвинении в жестоком убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. По словам экс-министра, его судьба и жизнь зависят от решения присяжных заседателей.

Бишимбаев призвал «не быть в плену навязанных предубеждений». Экс-министр заявил, что заслуживает беспристрастного и объективного суда. Также обвиняемый подтвердил, что сожалеет о содеянном и готов понести наказание.