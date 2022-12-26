Казахстан отказался помогать России в обходе западных санкций Глава МИД Казахстана Тлеуберди: Астана не будет помогать Москве обходить санкции

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

Казахстан не станет помогать России в обходе западных санкций, заявил в эфире японского телеканала NHK министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. При этом глава внешнеполитического ведомства государства заметил, что присоединяться к антироссийским ограничительным мерам страна тоже не намерена. По словам чиновника, санкции в первую очередь могут причинить ущерб гражданам Казахстана. Он аргументировал позицию тем, что экономики Москвы и Астаны находятся в тесных взаимоотношениях.

Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использовать различные компании для обхода санкций, — подчеркнул глава ведомства.

Он назвал этот принцип одним из основных в экономической политике республики.

С аналогичным заявлением в апреле выступал первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. Он указал, что Казахстан является частью международного сообщества и не заинтересован в применении к нему вторичных санкций США и ЕС.

Ранее Мухтар Тлеуберди заявил, что власти республики поддерживают дружественные отношения и с Россией, и с Украиной. Астана регулярно призывает Москву и Киев урегулировать конфликт дипломатическим путем.