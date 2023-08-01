Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Казахстан отказался экстрадировать россиянина Кислицина в США и передаст его РФ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Казахстана отказали США в экстрадиции гражданина России, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, сообщает ТАСС со ссылкой на консула-советника генконсульства РФ в Алма-Ате Артема Оганова. По его словам, Кислицин будет передан российской стороне.

Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет, — цитирует агентство дипломата.

В июне замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявил, что запрос Москвы на экстрадицию Кислицина имеет приоритет перед аналогичной просьбой Вашингтона. При этом он отметил, что прежде, чем выдать россиянина той или иной стороне, Астана должна убедиться в серьезности деяний, которые ему инкриминируются.

Кислицин был объявлен в розыск в России по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации. Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест. По вменяемой стать мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кислицин был задержан в Казахстане 22 июня.

В 2020 году Минюст США включил Кислицина в число подозреваемых по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого во взломах соцсети LinkedIn, хостинга Dropbox и сервиса Formspring. По версии американских властей, Кислицин был причастен ко взлому Formspring в 2012 году, похищению данных пользователей и попытке их продажи третьему лицу за €5500.