Казахстан организует новые переговоры по Сирии в конце января

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Новые переговоры по Сирии состоятся в Астане в период с 24 по 25 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова. По его словам, международная встреча, которая пройдет в казахстанской столице, станет 21-й по счету. Мероприятие организуется по инициативе стран-гарантов. Предыдущая встреча по Сирии также прошла в Астане 20 июня 2023 года.

21-я международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса пройдет в столице Казахстана 24–25 января. Она была возобновлена в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов, — заявил Смадияров.

Информация об участках и основных темах для обсуждения на переговорах будет опубликована позднее, подчеркнул представитель ведомства Казахстана. Предполагается, что участие в мероприятии примет Россия. В 2023 году на переговорах присутствовали не только российские представители, но и дипломаты из Ирана и Турции.

Как сообщалось ранее, самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) начали патрулировать линию разграничения между Израилем и Сирией. Такое решение было принято после случаев обстрела позиций сирийских войск.