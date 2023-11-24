Казахстан опроверг возможные поставки военной техники в Армению Минобороны Казахстана: Астана не планирует поставлять военную технику в Армению

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Казахстан не планирует поставлять военную технику в Армению, сообщил портал stopfake.kz. со ссылкой на Минобороны страны. В ведомстве заявили, что Астана с 2022 года соблюдает запрет на экспорт вооружения и военной техники, и призвали граждан и СМИ доверять только достоверным источникам информации.

Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Россия на протяжении многих лет бесплатно поставляла оружие Армении. Но после того как Ереван занял антироссийскую позицию и начал закупать вооружение у Индии, в Москве отнеслись к этому скептически и начали брать деньги. По мнению Маркова, российской стороне было бы выгодно реализовать все сделки, однако он не исключил, что контракты могут быть расторгнуты из-за действий США и Франции.

Политолог Грант Микаэлян в начале сентября назвал одним из признаков отхода Армении от влияния РФ решение Еревана о проведении совместных военных учений с США. Эксперт отметил, что маневры были запланированы еще с начала года. По его мнению, правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна поставило своей целью сближение с Западом еще с самого начала его прихода к власти.

3 октября глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж одобрил предоставление военной техники Армении в планируемом межгосударственном договоре. Глава дипломатического ведомства также приветствовала решение армянского парламента о ратификации Римского статута МУС.