Казахстан одобрил новые условия транзита нефти из РФ на ближайшие 10 лет Казахстан ратифицировал протокол о продлении на 10 лет поставок нефти из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламент Казахстана одобрил ратификацию документа с новыми условиями для поставок российской нефти в Китай. Трансляция заседания велась пресс-службой законодательного органа на YouTube. Согласно нововведению, объем ежегодного транзита будет увеличен с 7 млн до 10 млн тонн сырья.

Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов подчеркнул, что в результате этих поставок страна получит $1,7 млрд дохода. Сам протокол был подписан еще летом 2023 года в Санкт-Петербурге между «Роснефтью» и китайской CNPC о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение следующих 10 лет. Сырье будет перерабатываться на китайских предприятиях.

Осенью 2023-го «Транснефть» подписала договор о транзите казахстанской нефти через территорию России на 2024 год. Договоренности были достигнуты в ходе визита делегации в Казахстан, где глава российской компании Николай Токарев провел встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Токарев и глава Казахстана на встрече обсудили взаимодействие между Москвой и Астаной в сфере транспортировки энергоресурсов, в том числе перспективы сотрудничества в рамках Каспийского трубопроводного консорциума.

Трубопровод КТК, соединяющий месторождения на западе Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске, является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. С февраля 2023 года Казахстан также начал поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», по которому в 2024 году республика планирует поставить в ФРГ 1,2 тонны нефти.