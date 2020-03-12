https://static.news.ru/photo/c060fb44-647b-11ea-b029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев подтвердил, что республика не вводила ограничений на въезд гражданам Евразийского экономического союза.

По словам Камалиева, речь идёт об ограничении авиарейсов, в частности было сокращено количество рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Казахстана отменили все публичные мероприятия после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. Также был отменён Военный парад, который должен был пройти в столице Казахстана Нур-Султане по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения.