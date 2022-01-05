Казахстан назвал «вторжением извне» ситуацию с протестами

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что Казахстан в обращении о помощи назвал происходящее в стране вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа. Он добавил, что казахстанская сторона уже провела консультации по этому вопросу с членами совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости.

В Секретариате Организации договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа, — рассказал Зайнетдинов.

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить миротворческие силы в Казахстан. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом, по словам главы комитета Госдумы по делам стран СНГ Леонида Калашникова, силы организации будут находится в Казахстане столько, сколько «сочтёт нужным президент Казахстана».

Ранее сообщалось, что протестующие в Алма-Ате пробрались в арсенал Комитета национальной безопасности. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как гражданские лица разбирают ящики с патронами, на полу лежат бронежилеты, а один из протестующих держит в руках что-то напоминающее снаряд от гранатомёта.