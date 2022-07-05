Казахстан может расторгнуть договор аренды с задержанным в Турции судном Казахстанский министр Ускенбаев заявил о возможности расторжения договора аренды с судном «Жибек жолы»

Фото: Балицкий Евгений/t.me

Грузовое судно «Жибек жолы»

Казахстанские власти рассмотрят возможности расторжения договора аренды с судном «Жибек жолы», накануне обвиненный Украиной за нелегальный провоз зерна. Об этом рассказал глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, пишет NUR.KZ. Политик уточнил, что контракт с сухогрузом может быть разорван в случае нарушения правовых норм. Ускенбаев считает, что юридическую оценку ситуации должны дать со стороны Турции.

Если он (арендатор судна — News.ru) занимался какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут, и это судно будет отозвано, — заявил Ускенбаев.

Ранее Bloomberg узнал, что Турция начала расследование происхождения зерна, которое перевозилось на судне «Жибек Жолы» из Бердянска. В настоящее время сухогруз стоит на якоре в порту Караса, он задержан по распоряжению местных властей, не пришвартован и не разгружен. Дальнейшие действия будут производиться после того, как Анкара выяснит откуда это зерно и каков был курс судна.

О задержании «Жибек Жолы» сообщили 3 июля. Судно не смогло зайти в порт Сакарья про причине отсутствия нужных для этого разрешений. Корабль принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping, ходит под российским флагом.

Арестовать сухогруз попросила Украина, которая считает, что оно причастно к «нелегальному экспорту украинского зерна». По информации Генпрокуратуры страны, на борту корабля находится около семи тонн пшеницы.