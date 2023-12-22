Казахстан может расширить сотрудничество с США Токаев заявил о необходимости расширения сотрудничества между Казахстаном и США

Торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и США должно быть расширено, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с послом США Дэниелом Розенблюмом. По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, страны также должны уделить особое внимание вопросам инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках деятельности Совета по привлечению инвестиций.

Токаев принял посла США в Казахстане в Астане. В беседе с дипломатом обсуждались вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, а также с глобальной и региональной безопасностью. Президент Казахстана подчеркнул, что сегодня сотрудничество Астаны и Вашингтона затрагивает широкий спектр направлений, однако оно может быть расширено.

Глава государства назвал экономическое взаимодействие движущей силой двусторонних отношений и отметил необходимость расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, — сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи были достигнуты договоренности о расширении контактов между США и Казахстаном по ряду вопросов. Речь идет, в частности, о контактах по вопросам транспорта, торговли, логистики, зеленой энергетики, экологии и горнодобывающей промышленности.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин встретился с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Встреча носила частный характер и проходила в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.