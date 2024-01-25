Казахстан и Россия решили совместно мониторить ситуацию с инфекциями

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Казахстан и Россия приняли решение о совместном мониторинге биологической безопасности в приграничных районах между двумя странами, сообщает EADaily со ссылкой на информацию МИД РФ. Уточняется, что стороны намерены организовать работу совместных групп по мониторингу ситуации с особо опасными инфекциями.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе прошедших в Саратове консультаций участники оценили уровень биологических угроз на территории двух стран.

Состоялась дискуссия по инициативам Казахстана об организации совместной группы по мониторингу особо опасных инфекций в приграничных районах и создании международного агентства по биологической безопасности, — рассказали в МИД.

В ведомстве добавили, что на встрече также говорили о необходимости дальнейших взаимных действий в этой сфере как в двустороннем формате, так и на международных площадках, в том числе в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия, Генеральной Ассамблеи ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее сообщалось, что ученые из Пекинского химико-технологического университета и научно-исследовательского центра клинической медицины создали и заразили подопытных мышей «двоюродным братом» возбудителя COVID-19. Все лабораторные животные умерли за восемь дней.