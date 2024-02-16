Обязательную утреннюю зарядку ввели в Казахстане Бюджетники Талдыкоргана пожаловались на обязательные утренние зарядки

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Работники бюджетных предприятий и учреждений казахстанского Талдыкоргана пожаловались на обязательные утренние зарядки, сообщает радио Sputnik Казахстан. По его данным, горожане недовольны тем, что чиновники заставляют их делать зарядку по утрам в выходной день. Отмечается, что решение о проведении зарядок по субботам вынес общественный совет Жетысуской области.

Бюджетники Талдыкоргана собираются каждое субботнее утро на городской площади и выполняют упражнения. Отмечается, что дни здоровья в городе проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни. Однако сами горожане недовольны такими мероприятиями. Как сообщает издание Arbat Media, они не могут отказаться от зарядки, так как руководство предприятий и учреждений оказывает на них «административное влияние».

Каждую субботу, после трудовой недели, нас заставляют приходить в парк и заниматься физкультурой. Мы вынуждены идти на уступки, так как наше руководство может применить административные рычаги влияния, — рассказал один из бюджетных работников Талдыкоргана.

Представители управления физической культуры и спорта Жетысуской области опровергли заявления бюджетников о том, что походы на зарядку носят принудительный характер. Они подчеркивают, что участие в мероприятиях добровольное.

Врач Владимир Преображенский ранее рассказал, при каких заболеваниях запрещено заниматься спортом. По его словам, от физических упражнений стоит отказаться пациентам, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Им можно поддерживать здоровый образ жизни другим способом.