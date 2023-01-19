Казахов рассмешило видео с реакцией грузчика на появление в лифте главы МИД Пользователей рассмешило видео с рабочим и главой МИД Казахстана в лифте

Фото: Социальные сети

Казахов рассмешило видео с реакцией рабочего в лифте на появление министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, пытавшегося скрыться от толпы журналистов. Мужчину, который ехал в лифте, судя по кадрам, не менее ошарашила такая назойливость репортеров, которые преследовали главу МИД с камерами, телефонами и диктофонами. Как пишет EADaily, случайным попутчиком главы дипведомства оказался мужчина, работающий грузчиком в компании, обслуживающей Дом правительства Казахстана.

Неожиданный поворот событий поверг грузчика в шок и растерянность, что можно увидеть на его лице, — сообщает издание.

Мужчину, как выяснилось, зовут Айдос, и после появления этого видео он прославился на всю страну. Теперь грузчика стали узнавать на улицах, где едва ли не каждый прохожий просит его о селфи.

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