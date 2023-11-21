Как и за что стоял Майдан: 10 лет госперевороту на Украине

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ровно 10 лет назад, 21 ноября 2013 года, украинский оппозиционный журналист Мустафа Найем на своей странице в социальных сетях призвал «брать зонтики и хорошее настроение» и идти на главную площадь Киева — майдан Незалежности — митинговать за отказ вступления в Евразийский таможенный союз. Так начались события, которые поменяли весь мир.

Через несколько месяцев изначально ненасильственное противостояние протестующих и полиции переросло в настоящие городские бои. Далее было бегство президента Украины Виктора Януковича в Ростов-на-Дону, а риторика захвативших власть становилась всё более радикальной.

В итоге, испугавшись откровенно нацистских лозунгов, звучащих из Киева, сначала из состава Украины вышла Автономная Республика Крым, воссоединившаяся затем с Россией. Затем регионы восточной части Украины стали требовать проведения в стране реформ и федерализации государственного устройства. В ответ на эти требования народа новые власти Украины направили войска в Донецкую и Луганскую области, что послужило причиной начала в стране фактически гражданской войны.

Последнее на данный момент звено в цепочке событий — специальная военная операция России на Украине. Таким образом, простой пост в социальной сети стал катализатором роковых для Украины событий.

Как всё начиналось, как носили кастрюли на голове и громили Киев — в галерее NEWS.ru.