Карта «Мир» и обход санкций: Путин готовит сложный разговор с лидерами ЕАЭС

Фото: kremlin.ru

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

8 мая состоится юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. Главная интрига — участие армянского премьера Никола Пашиняна, которого зарубежные партнеры пока не могут отговорить от торгового партнерства с Россией. Тем не менее отношения в ЕАЭС проходят проверку на прочность после визитов западных чиновников в Центральную Азию. Как Москва будет решать возникшие проблемы и спасет ли торговля взаимодействие России и Армении — в материале NEWS.ru.

Какой поступок в Ереване считают правильным

На прошлом саммите ЕАЭС, который прошел в декабре 2023-го, президент России Владимир Путин передал Еревану председательство в объединении. Он пообещал Армении всю необходимую помощь и сообщил, что следующее заседание организации пройдет в Москве. С того времени напряженные отношения двух стран обострились еще больше. В последнее время Пашинян игнорирует все мероприятия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества независимых государств (СНГ). Его возможный приезд в российскую столицу оставался под вопросом, армянские власти сохраняли интригу до последнего.

В Ереване раскрыли некоторые подробности только утром 6 мая. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что Пашинян не посетит инаугурацию Владимира Путина 7 мая. До этого местные СМИ писали, что демарш премьера связан с его желанием показать недовольство Россией как союзником. Тем не менее в Москву он все же приедет. «Армения председательствует в ЕАЭС, и я считаю правильным участвовать в заседании, запланированном на 8 мая», — добавил Симонян.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Пашинян не ограничится участием в саммите и проведет с Путиным двустороннюю встречу. «Как ожидается, двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что много вопросов накопилось для обсуждения», — отметил он, подчеркнув, что разговор «будет откровенным».

Ушаков напомнил, как сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой «переживают не лучшие времена». «Раздается критика и в адрес России, и в адрес ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие, хотя пока не отказывается [от участия в ОДКБ], но не участвует в учениях и собирается воздерживаться от финансирования ОДКБ. Параллельно Армения демонстративно развивает диалог с Западом. В том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской линии и так далее», — рассказал помощник главы РФ.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Почему Пашинян согласился ехать на саммит ЕАЭС

Вероятнее всего, премьер улетит в Армению до парада, посвященного Дню Победы. Эксперты полагают, что такого поведения от него требуют западные партнеры. «8 мая Пашинян обязательно прилетит в Москву на юбилейное заседание ЕАЭС, потому что это про деньги. Предположу, что Парад Победы так же, как и инаугурацию, Пашинян не посетит. Стоит напомнить, что на инаугурации [президента Турции Реджеп Тайип] Эрдогана Пашинян стоял в первых рядах…» — написал армянский блогер Мика Бадалян в своем Telegram-канале.

Несмотря на сложные взаимоотношения Москвы и Еревана, товарооборот между странами за первые два месяца 2024 года вырос вдвое и достиг $2,1 млрд. Россия остается крупнейшим торговым партнером Армении. В апреле Пашинян заявил, что власти республики стремятся пресекать попытки политизации ЕЭАС. По его словам, политические амбиции не должны мешать экономическим принципам организации.

Азербайджанский политолог Фархад Мамедов в своем Telegram-канале написал, что Пашинян во время саммита будет руководствоваться именно этими соображениями. «В процесс реэкспорта и обхода санкций через Армению вовлекаются все больше структур России. Пашинян смог добиться нейтральной позиции Запада в данном вопросе, поэтому попытается продать свою функцию руководству России», — сказал Мамедов. По мнению эксперта, Москва должна договориться с Ереваном до того, как армянские власти подпишут соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС летом этого года. В противном случае, считает политолог, республика продолжит политику «вымывания экономического влияния России».

Сотрудничество с ЕАЭС принесло Армении только положительные результаты, несмотря на уговоры Запада отказаться от взаимодействия с союзом, заявил NEWS.ru лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян.

«Пашинян понимает, что нельзя отказывать „курице, которая дает золотые яйца“. Он требует от Запада компенсацию взамен на отказ от сотрудничества с ЕАЭС. Армянский премьер надеется, что западные страны в конце концов предложат ему такое предложение, после чего он сможет пойти на разрыв отношений с Москвой и ЕАЭС. Без этого наступит коллапс экономики Армении и в конечном счете к потере его власти. Но в реальности он пока не получил серьезных предложений от Запада, как по вопросам безопасности, так и по экономическим», — сказал Теванян.

Политолог добавил, что Пашинян давно выбрал для себя политическую ориентацию на Запад, поэтому он продолжит игнорировать мероприятия ОДКБ и СНГ.

Фото: IMAGO/Felix Zahn/photothek.net/Global Look Press Никол Пашинян и Олаф Шольц

Как Запад перетягивает к себе страны Центральной Азии

Шаги к сближению с Западом делают и страны Центральной Азии, которые прямо в преддверии саммита ЕАЭС приняли у себя зарубежных чиновников. Делегация Минфина и министерства торговли США 23-28 апреля посетила Казахстан и Киргизию. Именно эти американские ведомства отвечают за введение и соблюдение санкций против РФ.

При этом в начале апреля у российского бизнеса возникли проблемы с платежами в Казахстане — сроки зачисления средств теперь могут достигать двух-трех недель. Эксперты отмечали, что, скорее всего, казахстанские кредитные организации опасаются вторичных санкций, так что тщательно проверяют все операции. Следом за Астаной все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир». Как уточнили в межбанковском процессинговом центре (МПЦ) республики, стали недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах, переводы с карты на карту и интернет-платежи на счета торгово-сервисных предприятий.

Масло в огонь подлило турне главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона по Центральной Азии в конце апреля. Британский дипломат назвал серию своих визитов «исторической» и отметил, что она направлена на снижение влияния России и Китая. «Центральная Азия находится в эпицентре некоторых крупнейших проблем, которые стоят перед нами, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию», — заявил Дэвид Кэмерон, заявив о намерении начать новую эру в отношениях со странами этого региона.

По итогам визита Лондон и Бишкек подписали «дорожную карту» сотрудничества на 2024-2026 годы. В Узбекистане британский министр согласовал Декларацию о всестороннем сотрудничестве между Великобританией и Узбекистаном. А с Казахстаном Кэмерон планирует заключить соглашение о стратегическом партнерстве, над которым страны работали последние шесть лет.

Фото: USA Foreign, Commonwealth & Deve/via Globallookpress.com Дэвид Кэмерон и Касым-Жомартом Токаев

Какой разговор Путин проведет с лидерами стран ЕЭАС

После подписания соглашений о функционировании карт «Мир» на территории ЕАЭС в 2021 году Россия надеялась на расширение сотрудничества в этой сфере и в вопросах туризма, завил NEWS.ru экономист Василий Колташов. Однако этого не произошло: по его мнению, страны союза отказались взаимодействовать с платежной системой РФ, как только получили указание извне.

«Из-за того, что мы неправильно предоставляем доступ этим странам на наш рынок, мы вынуждены терпеть просто невероятную наглость и постыдное несоблюдение соглашений. Иначе как оскорблением и унижением России это назвать нельзя. Просто сейчас мы заняты. Наши партнеры, особенно Армения, ждут, когда Россия проиграет на Украине, когда Москва потерпит поражение», — сказал Колташов.

Он отметил, что у союзников Москвы есть возможности помочь ей в обходе санкций. По словам экономиста, республики ЕАЭС в таком случае могли бы получить «сильную подпитку» и для своих экономик.

«Помочь обойти России санкции страны ЕАЭС могут, просто осуществляя покупки западных товаров через себя, и транзитом через другие страны доставляя в Россию. Государства также могут предоставлять площадки на своей территории для работы российских компаний и их взаимодействия с западными фирмами», — сказал Колташов.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Василий Колташов

Тем не менее Штаты наращивают давление и на Россию, и на ее партнеров, заметил депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, это будет продолжаться до поражения Запада на Украине или перехода международной торговли от доллара к национальным валютам. Парламентарий отмечает, что процесс уже запущен.

«А пока мы, к сожалению, будем вынуждены играть в эти „шахматы“, придумывая все новые и более изящные инструменты обхода санкций. Такова цена слабости, проявленной в 90-х годах, которую вынуждено „оплачивать“ уже наше поколение», — сказал Толмачев.

Депутат подчеркнул, что Москва без труда способна перенести связи и логистические цепочки в другие регионы мира, в отличие от Армении, которая окружена не самыми простыми соседями и не имеет выхода к морям. «Пашиняну нечего „продавать“ своему избирателю в качестве побед. Внешняя политика полностью провалена, перед экономикой стоят серьезные вызовы, на которые непонятно как отвечать. Разрыв еще и с ЕАЭС — выстрел не в ногу, а в голову», — сказал Толмачев.

Читайте также:

База ВС РФ в Таджикистане под угрозой. Что случилось, при чем тут мигранты

Новый порядок в Закавказье: что предпримут Москва, Баку, Анкара

Грандиозные проекты, сопротивление Западу: что объединяет РФ и Азербайджан