Карьерный консультант заявила о резком падении зарплат россиян в Казахстане Карьерный консультант Стародубцева заявила о резком падении зарплат россиян в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне частичной мобилизации и притока россиян в Казахстан зарплаты для них в стране упали фактически вдвое, сообщила «Газете.Ru» карьерный консультант Екатерина Стародубцева. По ее словам, сейчас многие из тех, кто эмигрировал в Казахстан, вынуждены искать удаленную работу в России.

Так, в одной из казахстанских компаний открылась вакансия директора по маркетингу с зарплатой 180-200 тысяч рублей. Но как только соискателей из-за мобилизации в стране стало больше, компания начала снижать зарплату по этой вакансии сперва до 100, а затем до 80 тысяч. Зарплаты для бренд-шефов также снизились с прежних 180-200 тысяч рублей примерно до 120 тысяч, хотя требования к кандидатам при этом не смягчились.

Поэтому соискатели вынуждены искать удаленную работу в России. То есть падение фактически вдвое, — уточнила консультант.

Эксперт отметила, что с началом частичной мобилизации в Казахстан приехало много россиян, включая и высококвалифицированных специалистов. Причиной этого стало, в частности, то, что в Казахстане практически все говорят на русском и не требуют знания казахского. Однако большой поток мигрантов привел к росту конкуренции за рабочие места, вакансий стало намного меньше, чем специалистов, а работодатели стали снижать зарплатные ставки и диктовать собственные условия. Теперь выйти на позицию с московской зарплатой в Казахстане можно только при условии, если кандидата пригласила местная компания.

В целом зарплаты в Центральной Азии всегда были ниже, чем в России и уж тем более в Москве. Просто потому, что жизнь в Казахстане сама по себе дешевле, — пояснила Стародубцева.

Ранее исполняющий обязанности председателя комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ильяс Испанов сообщил, что с 21 сентября в Казахстан въехали свыше 830 тысяч граждан России, при этом выехали 780 тысяч человек. По его словам, часть граждан России на территории Казахстана, работают в соответствии с официальными договорами, часть учатся в вузах, еще ряд россиян использовали республику как транзитную страну и позже выехали в другие государства.