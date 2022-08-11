Карабахский маятник

Фото: vk.com/armenia_military_portal

Зона армяно-азербайджанского конфликта перестала быть поставщиком бесконечных плохих новостей, обрушившихся на мир два года назад, после начала Второй карабахской войны. Такой главный вывод можно сделать в преддверии второй годовщины 44-дневной войны осени 2020 года, разделившей историю Южного Кавказа на «до» и «после». Однако время одних лишь хороших новостей, главной из которых могло бы стать подписание мирного договора между Ереваном и Баку, тоже не наступило. В итоге мы имеем политическую чересполосицу и вечный дипломатический диссонанс, когда движение к миру на Южном Кавказе все-таки происходит, но к ногам идущих к миру привязаны тяжелые гири, с которыми особо не разгонишься.

В сухом остатке: в зоне старейшего и самого трудноразрешимого конфликта на постсоветском пространстве сегодня нет сплошных плохих новостей. Как, нет исплошных хороших. Здесь каждый день одна новость хорошая, другая — плохая. И наоборот. Порой за ними сложно угнаться. Это и есть неустойчивый карабахский послевоенный маятник горячего августа 2022-го.

В ходе состоявшейся в среду в Баку пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что у Армении «есть ряд конструктивных подходов в вопросе реализации трехстороннего заявления о перемирии в Карабахе». Упомянув договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, поставившие точку во Второй карабахской войне, Байрамов взял оптимистическую ноту: «Мы можем продвинуться вперед в плане нормализации отношений на основе принципа взаимной неприкосновенности границ».

Читая эти высказывания, тот, кто не следит за перипетиями событий в зоне карабахского конфликта через почти два года после окончания его горячей фазы, может подумать, что дела обстоят пусть не идеально, но совсем неплохо, поскольку у сторон есть и стремление к миру, и «конструктивный подход».

Однако это впечатление обманчиво.

Тот же Джейхун Байрамов за день до переговоров со своим алжирским коллегой в интервью турецким СМИ ничего не говорил о «конструктивных подходах» Еревана, напротив, отмечая невыполнение армянской стороной обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Глава МИД Азербайджана также разъяснил смысл проведенной вооруженными силами страны в районе высоты Сарыбаба в Карабахе силовой операции, которую в Баку назвали «Возмездие». Операция прошла в зоне дислокации российского миротворческого контингента.

«Под обязательствами я имею в виду, что вооруженные силы Армении все еще не покинули Карабах. По трехстороннему заявлению Армения взяла на себя такое обязательство. Армянские вооруженные силы должны были уйти, когда в регион вошли миротворческие силы, но они все еще находятся там и в очередной раз устроили провокацию, в результате которой был убит наш молодой солдат. В ответ на это ВС Азербайджана начали операцию „Возмездие“ и противнику были нанесены разрушительные удары. Благодаря обращению посредников эта операция была остановлена вечером 3 августа», — сообщил Джейхун Байрамов.

Фото: vk.com/armenia_military_portal

Однако уже после операции «Возмездие» выяснилось, что в зоне конфликта ровным счетом ничего не изменилось. Уже в этот понедельник Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе и в Карабахе, сообщив об «обстрелах позиций азербайджанской армии в целом 10 раз». И это, заметим, спустя без малого два года после подписания трехстороннего заявления — дорожной карты к долгосрочному миру на Южном Кавказе.

В связи с проведением операции «Возмездие» Никол Пашинян сообщил, что у него есть «ряд вопросов к российскому военному контингенту». После этого уже на этой неделе он позвонил российскому президенту Владимиру Путину. По итогам переговоров пресс-служба Кремля ограничилась кратким заявлением: «Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе».

В мировых столицах звучат алармистские заявления, пока сохраняющая свое лидерство в карабахском урегулировании Москва выдерживает гроссмейстерскую паузу.

«Напряженность между Арменией и Азербайджаном показывает, какой хрупкой остается ситуация в регионе. Азербайджан должен знать, что мы никогда не оставим его в одиночестве», — предупредил на этой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Долгое эхо военной и политической канонады на Южном Кавказе дошло даже до Пекина. Это верный признак того, что ситуация в самом деле серьезная — опыт показывает, что сдержанные китайцы реагируют лишь тогда, когда молчать нельзя.

«И Азербайджан, и Армения — дружественные партнеры Китая. Надеемся, что обе стороны будут соблюдать консенсус о прекращении огня, а также будут избегать дальнейшей эскалации и урегулируют разногласия путем политического диалога», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По мнению председателя правления бакинского Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева, основной причиной напряженности, сохраняющейся в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе, остаются различия в трактовках сторонами четвертого пункта трехстороннего заявления и связанные с этим проблемы с его выполнением.

Фото: vk.com/armenia_military_portal

Напомним, этот пункт дословно содержит следующую формулировку: «Миротворческий контингент РФ развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

«Азербайджанская сторона исходит из того, что этот пункт касается разоружения и вывода из Карабаха всех армянских вооруженных формирований, а не их части. В заявлении ведь не сказано „вооруженных сил Республики Армения“, там речь идет об армянских вооруженных формированиях в целом. То есть, это и те различные незаконные формированиям, которые все еще действуют в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента, не считая это нарушением четвертого пункта трехстороннего заявления», — поясняет Фарид Шафиев.

Однако в Ереване работает своя логика. Уже после операции «Возмездие» Никол Пашинян снова дал понять, что считает четвертый пункт трехстороннего соглашения выполненным в полном объеме. На заседании правительства он заявил, что военных из Армении в Карабахе нет, а есть, по его словам, «армия обороны Нагорного Карабаха». Ее существование, по версии Никола Пашиняна, и должны обеспечивать российские миротворцы.

«Если миротворческий контингент России и Азербайджан дадут гарантии о неприкосновенности линии соприкосновения, армия обороны, думаю, не будет вынуждена нести боевое дежурство», — заявил армянский премьер. Между тем, для Азербайджана само понятие «армия обороны» Карабаха неприемлемо, поскольку Баку считает Карабах частью Азербайджана,соответственно, и оборонять азербайджанскую землю может только азербайджанская армия и никакая другая. А «армия обороны» Карабаха — этонезаконные вооруженные формирования.

Своей операцией «Возмездие» Баку показал, что долго мириться с существованием «армии обороны» Карабаха он не намерен и в определенных ситуациях готов идти на решительные шаги, если другие средства и механизмы выполнения трехстороннего заявления перестанут работать. Есть ли гарантии, что этого не произойдет в скором времени? Однозначного ответа сегодня не даст никто — ни в Баку, ни в Ереване, ни в Москве. Ситуация остается взрывоопасной — карабахский маятник быстро и нервно ходит из стороны в сторону.