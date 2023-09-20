Карабахский конфликт решен: что теперь будет с военным присутствием России

Фото: МО РФ

Антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе завершилась капитуляцией армянских сил. 20 сентября при посредничестве российских миротворцев было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе, заявили в Минобороны РФ. Что прешествовало этому и что будет дальше — в материале NEWS.ru.

Что известно о положении в Карабахе

Достигнутые дговоренности будут реализованы в координации с миротворческим контингентом РФ, сообщили в военном ведомстве. В азербайджанском Минобороны также объявили о договоренностях по прекращению боевых действий в регионе, достигнутых при посредничестве российских миротворцев.

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в ходе брифинга сообщил, что Баку получил гарантии: армянские формирования в Карабахе будут разоружены.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Хикмет Гаджиев

По данным Минобороны РФ, российские миротворческие силы продолжают выполнять задачи в Карабахе и оказывают всю возможную помощь мирным жителям. В ведомстве сообщили, что в базовом лагере миротворцев, где располагается медицинский отряд, сейчас находятся больше 2 тысяч гражданских лиц, из которых почти половина детей.

По данным Telegram-каналов, в аэропорту Ханкенди скопилось большое количество беженцев, покидающих территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной республики.

В самой Армении ситуация провоцирует протестные настроения. Политолог, научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с NEWS.ru пояснил, что в армянском обществе «царит озлобленность одновременно на премьера станы Никола Пашиняна и на Россию и ее миротворцев».

«Ситуация сейчас основана на двух причинах. С одной стороны, Пашинян устранился от вопроса Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) и попытался всю ответственность возложить на Россию. С другой стороны, российский миротворческий контингент там остается, и, действительно, все еще несет свою часть ответственности. В обществе Армении все это вызывает шок и озлобленность одновременно и в адрес России и ее миротворцев, и в адрес Пашиняна», — сказал Микаэлян.

В какую игру играет Никол Пашинян

Военкор Александр Коц, побывавший во время Второй карабахской войны в 2020 году в Карабахе, в своем Telegram-канале отметил, что руководителям карабахских армян пришлось пойти на условия, которые можно назвать капитуляцией — вывод техники и полное разоружение. По словам Коца, это означает, что Карабах, по факту, полностью переходит под юрисдикцию Азербайджана в качестве одного из регионов.

При этом военкор напомнил, что сам премьер-министр Армении Никол Пашинян «сдал регион Азербайджану».

«Почему так произошло? Потому что нынешние власти Армении, судя по всему, решили пожертвовать Арцахом ради нового западного пути. Осенью прошлого года премьер республики Никол Пашинян в Праге подписался под тем, что признает границы Азербайджана 1991 года. Он не стал торговаться, требуя для региона хотя бы автономии в пределах Азербайджана, хотя бы культурной. Просто взял и продал, возложив ответственность за будущее Карабаха исключительно на Россию», — отметил военкор.

Пашинян, кроме того, отметился неоднократными агрессивными выпадами в сторону России — в том числе оскорблениями в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, высказываниями о желании сделать Армению членом НАТО и демонстративным проведением совместных военных учений с контингентом США на фоне обострения ситуации в Карабахе.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Никол Пашинян

При этом возмущение и недовольство собственных сограждан Пашиняна, по мнению экспертов, не тревожат. И уличные акции протеста, на которых армяне предлагают присвоить Пашиняну звание «Герой Азербайджана», вряд ли смогут пошатнуть его кресло.

Грант Микаэлян пояснил NEWS.ru, что «полицейского аппарата у Пашиняна пока достаточно для сохранения власти».

«Спецслужбы ему подчиняются, на зданиях снайперы, так что вряд ли протестующие смогут добиться от него каких-то уступок. В парламенте большинство депутатов зависят от него, и с него спрашивать ничего и ни за что не будут. Без него у них политического влияния нет, и они будут держаться за него, по крайней мере в ближайшем будущем», — считает политолог.

Военный эксперт полковник Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru отметил, что Пашинян во время Второй карабахской войны и нынешнего кризиса пытался втянуть в конфликт Россию, чтобы с ее помощью отвоевать Карабах.

«Он ведь чего хотел: чтобы Россия влезла и помогла ему забрать Карабах. По принципу „идите, русские, вперед, а мы за вами, за вашими широкими спинами“. Мы это уже проходили, так что нет уж», — сказал эксперт.

Он пояснил, что мотивацией Пашиняна была игра на геополитических и военных интересах России в регионе.

Почему промолчала ОДКБ и что будет с российскими миротворцами

Михаил Тимошенко пояснил, что реакция ОДКБ на ситуацию абсолютно соответствовала действиям армянских и азербайджанских властей.

«Пашинян признал, что Карабах не является частью Армении, — это часть Азербайджана с точки зрения Пашиняна. А если так, то какое отношение имеет ОДКБ к части Азербайджана? Тут возникает вопрос — кто же тогда воюет с азербайджанскими вооруженными силами в Карабахе? По сути, сепаратисты. А борьба с внутренним сепаратизмом в Азербайджане не входит в обязанности ОДКБ», — сказал Тимошенко.

Фото: МО РФ

По его словам, дополнительным объяснением служит и факт наличия у армянских ополченцев в Карабахе тяжелого вооружения, включая танки — они могли его получить только от армянской армии. Следовательно, по мнению Тимошенко, Армения и является провокатором нынешней ситуации. ОДКБ в таком случае не может оказывать поддержку.

Касательно дальнейшей судьбы российской военной базы в Гюмри и миротворческого контингента первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объяснил, что миротворцы в Карабахе останутся еще как минимум на полтора года.

«В соответствии с достигнутой прежде договоренностью срок его пребывания заканчивается через полтора года и должен быть продлен с согласия обеих сторон — армянской и азербайджанской. Я не исключаю, что в результате дальнейших переговоров решение о продлении действия существования миротворческого контингента, конечно, примут», — рассказал депутат.

Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru также отметил, что официальный Ереван должен прояснить свою позицию относительно российских миротворцев. «Со своей стороны, мы продолжаем последовательно выступать в качестве миротворцев — подчеркну, именно миротворцев, а не участников конфликта. Однако никакая миротворческая детальность невозможна без дипломатических усилий противостоящих сторон. В первую очередь, ожидаем разъяснения дипломатического подхода со стороны Никола Пашиняна, который, собственно, неоднократно признавал полный суверенитет Азербайджана над Карабахом. Жизни миротворцев, которые прямо сейчас спасают армян Карабаха, размещают их и кормят, важнее всего», — сказал депутат.

Фото: МО РФ

Михаил Тимошенко высказал мнение, что с размещением российской базы в Гюмри пока все будет по-прежнему, однако дестабилизирующим фактором может стать наличие большого числа контрактников из местного населения.

«С нашей базой пока все нормально. Другое дело, что там много контрактников из местных армян. И вот с ними определенные проблемы могут быть. Но это уже вопрос к особому отделу», — сказал Тимошенко.

История обострения конфликта

19 сентября руководство Азербайджана объявило о начале проведения антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе с целью пресечения провокаций и вывода армянских вооруженных формирований с территории страны. В Минобороны Азербайджана назвали целью операции восстановление конституционного строя.

Утром 20 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что расположенные в Карабахе армянские военные разоружаются и покидают регион. Также в Баку заявили, что ВС Азербайджана не наносят ударов по отступающим военным Армении.

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