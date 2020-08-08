Канопацкая заявила, что голосует за Белоруссию без союза с Россией

https://static.news.ru/photo/d43ade5e-da1f-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Анна Конопацкая Фото: Анна Конопацкая/vk.com

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Конопацкая заявила, что голосует на выборах за независимую республику без союза с Россией, и назвала себя единственным проевропейским кандидатом.

Я единственный проевропейский демократический кандидат. Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — NEWS.ru), за вывод российских войск с территории Беларуси, — цитирует Канопацкую ТАСС.

Также, оценивая действия властей в период избирательной кампании, она заявила, что в отношении мирных граждан нельзя применять силу и репрессивный аппарат.

Я единственный из всех кандидатов, кто имеет возможность «вытащить» действующего во второй раунд, — подчеркнула Канопацкая.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как ранее писал NEWS.ru, Белоруссия всегда будет готова на тесные отношения с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он также отметил, что российские и украинские прокуроры пока не приехали в Белоруссию по делу о задержанных россиянах.