Кандидатами в президенты Киргизии зарегистрированы 18 человек

https://static.news.ru/photo/8b2104f6-3c98-11eb-bfc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Киргизии зарегистрировала кандидатами в президенты 18 человек. Досрочные выборы главы республики назначены на 10 января 2021 года.

ЦИК были зарегистрированы 18 кандидатов на должность президента Киргизской Республики, — говорится в сообщении ЦИК Киргизии.

Среди кандидатов лидер партии «Бутун Киргизстан» («Единый Киргизстан») Адахан Мадумаров, бывший и. о. президента страны Садыр Жапаров, бывший глава Госкомитета нацбезопасности Абдил Сегизбаев, депутат парламента Каныбек Иманалиев.

Изначально о намерении баллотироваться заявили 63 человека, собрать 30 тыс. подписей и внести залог в 1 млн сомов ($12,5 тыс.) смогли только 20, ещё у двоих подписи избирателей были признаны недействительными, в результате только 18 кандидатов смогут начать предвыборную кампанию. Агитация стартует 15 декабря.

Как писал NEWS.ru, станы — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были встревожены в связи с событиями в Киргизии, однако теперь ситуация стабилизировалась, заявил российский президент Владимир Путин.

Он отметил, что члены организации будут поддерживать государство на пути дальнейшей стабилизации. Стороны заинтересованы в том, чтобы выборы киргизского президента и членов парламента прошли на высоком уровне с соблюдением местной конституции и избирательных законов.

4 октября в Бишкеке состоялись парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста. 21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.