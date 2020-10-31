Кандидат в президенты Молдавии заявил о вмешательстве миссии СНГ в выборы

https://static.news.ru/photo/243ed128-1c68-11eb-8fea-fa163e074e61_660.jpg Октавиан Цыку Фото: facebook.com/octavian.ticu

Кандидат в президенты Молдавии Октавиан Цыку обвинил во вмешательстве в выборы наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ Казбека Тайсаева, заявившего ранее о противозаконном блокировании избирательного участка в Приднестровье.

Цыку подал соответствующее обращение в Центризбирком Молдавии с требованием лишить Тайсаева аккредитации.

Я подал обращение в ЦИК, в котором прошу немедленно отозвать аккредитацию международного наблюдателя у российского депутата Казбека Тайсаева, — написал кандидат на своей странице в Facebook.

Причиной, по которой Цыку, выступающий за объединение Молдавии с Румынией, обвинил Тайсаева во вмешательстве «во внутренние дела республики», стали действия депутата во время инцидента в селе Варница, где парламентарии и сторонники Партии действия и солидарности преградили дорогу избирателям из Приднестровья. Как отметил Цыку, российский депутат «требовал разблокировать дорогу и давал указания».

Глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил ранее заявил, что действия заблокировавших дорогу избирателям незаконны и могут быть квалифицированы как уголовное преступление. Действующий президент Молдавии Игорь Додон также осудил действия депутатов.

Как сообщал NEWS.ru, ЦИК Молдавии объявила состоявшимися выборы в стране. Таким образом, к 16:00 по местному времени в стране проголосовали более 935 тыс. граждан. Поскольку этот показатель составляет чуть более 33% избирателей от списочного состава, то выборы считаются состоявшимися.