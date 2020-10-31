Кандидат в президенты Молдавии Санду проголосовала «за процветание страны»

https://static.news.ru/photo/87b1b2c4-1c37-11eb-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Один из главных претендентов на пост президента Молдавии экс-премьер Майя Санду проголосовала на проходящих в стране выборах.

Я проголосовала за порядок в стране, справедливость, процветание, за то, чтобы государство работало на людей, предоставляло им возможности в виде рабочих мест с достойной зарплатой, повышало качество жизни в каждом населенном пункте, — заявила Санду утром 1 ноября на одном из избирательных участков, пишет «Интерфакс».

Она призвала сограждан принять участие в голосовании, чтобы вместе с ней встать на борьбу с коррупцией в стране и некомпетентностью действующей администрации президента.

Санду добавила, что она вместе с членами её предвыборного штаба будет внимательно следить за ходом выборов в стране.

Бывший премьер-министр подчеркнула, что верит в перемены к лучшему в Молдавии.

Ранее NEWS.ru писал, что утром в воскресенье в Молдавии открылись избирательные участки на выборах президента. Голосование на выборах продлится до 21:00 по местному времени (до 22:00 мск).

В 2020 году ЦИК Молдавии зарегистрировала восемь кандидатов в президенты страны. Ожидается, что главная борьба за президентский пост разразится между действующим президентом Игорем Додоном и бывшим премьер-министром Майей Санду.